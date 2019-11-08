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Пятница, 8 ноября 2019, 17:53 мск

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Праймериз по довыборам в заксобрание начнутся уже в декабре

Подготовка к предварительному голосованию «Единой России» по довыборам в заксобрание по 16-му (Краснотурьинскому) одномандатному округу начнется уже в декабре этого года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил на конференции ЕР секретарь отделения Виктор Шептий.

Напомним, довыборы пройдут в связи со смертью депутата по этому округу Анатолия Сухова. Голосование состоится, скорее всего, в мае. В Краснотурьинский округ входят помимо самого этого города также Ивдель, Волчанск и ряд других северных территорий.

Краснотурьинск, Евгения Вирачева

Краснотурьинск. Другие новости 08.11.19

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