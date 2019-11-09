«Информация о взрывном устройстве не подтвердилась», – силовики завершили проверку в Кольцово

Аэропорт Кольцово заработал в прежнем режиме, угрозе минирования дан отбой. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Кольцово, мероприятия по поиску взрывного устройства завершены. Аэропорт Кольцово работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов.

В УМВД на транспорте по Уральскому федеральному округу рассказали, что, действительно, в дежурную часть поступило сообщение о минировании аэропорта, были проведены все необходимые мероприятия, люди временно эвакуированы. Никаких опасных предметов обнаружено не было. Личность лжеминера пока не установлена, проводится проверка. В настоящее время на онлайн-табло Кольцово видно, что несколько рейсов на вылет и прилет задержались на 2-3 часа, в том числе – рейсы на Москву, Ханты-Мансийск, Ноябрьск, Надым.

Напомним, сообщение, что аэропорт Кольцово заминирован, поступило сегодня около полседьмого утра. Всех пассажиров, провожающих и персонал порта эвакуировали.

Екатеринбург, служба информации

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