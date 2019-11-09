На СвЖД пассажиры забираются в электричку со стула

В городе Кушва Свердловской области пассажиры могут попасть внутрь электрички только с помощью стула – из-за отсутствия платформы иначе дотянуться до ступеньки поезда невозможно.

Посадка в поезд с помощью стула

В сети появилось видео, как сотрудники РЖД помогают бабушкам и женщинам залезать на стул и оттуда заходить в поезд. «Посадка, Гороблагодатская (так называется станция в Кушве – прим. ред) Вот услуги железной дороги! Вот такой вот сервис», – комментирует автор видео. Впрочем, судя по поведению героев видео, они не считают происходящее чем-то жутко страшным. К сожалению, автор ролика не снял общий план станции, не ясно – платформы нет только у первого вагона электрички, который попал на видео, или вдоль всей станции.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 09.11.19

Трагедии в полынье, следователи против врачей и обман с метро – итоги недели РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО). / Молельной комнате «Нур-Усман» нашли новое место. Дело за решением имама. / «Информация о взрывном устройстве не подтвердилась», – силовики завершили проверку в Кольцово. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»