РЖД накажут за инцидент со стулом, по которому пассажиры забирались в поезд

Уральская транспортная прокуратура возбудила административные дела из-за истории со стулом на станции в городе Кушва.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова обратилась в прокуратуру с просьбой разобраться в этой ситуации. «Уполномоченный получила ответ на запрос, в котором сообщается, что прием пригородного поезда № 6883 сообщением Нижний Тагил – Качканар осуществлялся на путь, не оборудованный пассажирской платформой, что является нарушением требований ч.ч. 1, 3 ст.1 Федерального закона «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», ст. 4 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», ст.ст. 2, 80 Устава железнодорожного транспорта Российской Федерации», – сообщается на сайте уполномоченного. Начальник СвЖД должен будет скорректировать движение электричек так, чтобы никому из пассажиров не пришлось взбираться на высокие ступени состава в отсутствии платформы.

Посадка в поезд с помощью стула

Напомним, в ноябре этого года в сети появилось видео, на котором сотрудники РЖД помогают бабушкам и женщинам залезать на стул и оттуда заходить в поезд. В СвЖД позднее прокомментировали инцидент. Оказалось, что из-за ремонта путей сбилось расписание электричек. Из-за этого на станцию в Кушве подошли сразу две электрички – а платформа там только одна.

Екатеринбург, служба информации

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