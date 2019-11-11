Треть посетителей сайта мэрии считают, что город назван в честь Екатерины II

Незадолго до исторического дня рождения Екатеринбурга, который отмечается 18 ноября, администрация города разместила на своем официальном сайте опрос, предлагающий гражданам ответить, в честь кого названа столица Урала.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», почти треть респондентов – 31,8% – считают, что Екатеринбург назван в честь императрицы Екатерины II Великой, которая родилась через шесть лет после основания города Татищевым и де Генниным. Вариант «святая Екатерина» выбрали 40,2% горожан. Меньше всего голосов получила более распространенная у историков версия, что отцы-основатели назвали город в честь Екатерины I, супруги Петра Великого – 27,3%.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 11.11.19

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