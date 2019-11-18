Екатеринбург отмечает исторический День города

Сегодня, 18 ноября, Екатеринбург отмечает свой исторический день рождения – городу исполнилось 296 лет. Весной 1723 года по указу Петра I на берегах реки Исети начали строить крупнейший железоделательный завод, строительством руководили географ Василий Татищев и военный инженер, специалист в области горного дела и металлургического производства Вильгельм де Геннин. 18 ноября 1723 года на заводе осуществили пробный пуск ковочных молотов.

Последние 30 лет Екатеринбург празднует День города летом, в третью субботу августа. Праздник решили перенести, так как в ноябре уже довольно холодно. Все масштабные мероприятия проходят именно в августе, исторический день рождения проходит в целом незаметно. Традиционно проходит акция «Огни Екатеринбурга: Вечер музеев» – с 18:00 до 22:00 горожане могут посетить два десятка музеев по бесплатному билету.

Добавим, к сегодняшней дате администрация города проводила голосование на официальном сайте, посетители выбирали, в честь кого был назван город. Максимальное количество голосов – 39,3 % – набрала Екатерина II Великая, Екатерина I получила 32,1 % голосов. Еще 28,6 % проголосовавших уверены, что город назвали в честь Святой великомученицы Екатерины.

Екатеринбург, служба информации

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