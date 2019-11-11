Пропавшая в Екатеринбурге молодая женщина нашлась в колонии

Пропавшая в Екатеринбурге на прошлой неделе 31-летняя Марина Головина нашлась в довольно неожиданном месте: в колонии общего режима.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, 5 ноября женщина была осуждена Верх-Исетским судом по п.в части 2 статьи 158 УК «Кража с причинением значительного ущерба гражданину» и приговорена к двум годам лишения свободы.

Напомним, 7 ноября в отдел полиции № 13 обратилась ее мать. Она рассказала, что Марина ушла из дома на улице Водной, 13а, еще утром во вторник, 5 ноября, и о своих планах ничего не сказала.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 11.11.19

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