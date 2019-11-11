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Понедельник, 11 ноября 2019, 16:28 мск

Новости Екатеринбург

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Завершился конкурс по избранию директора Монетного щебеночного завода

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области информирует, что конкурс на замещение вакантной должности директора ГУП СО «Монетный щебеночный завод» завершен.

Как сообщили РИА «Новый День» в МУГИСО, по результатам подведения его итогов победителем признан действующий руководитель Валерий Ездаков.

Напомним, «дочками» ГУПа являются две региональных телекомпании – «4 канал» (с 2012 года) и «Студия-41» (с марта 2019 года). По итогам первого полугодия выручка от продажи товаров и услуг ГУПа составила 217,3 млн рублей, стоимость чистых активов – 795,4 млн рублей, чистая прибыль – 15,5 млн рублей, число сотрудников – 179 человек, средняя зарплата – 37 491 рубль.

Екатеринбург, служба информации

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