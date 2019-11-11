На сайте своих сторонников Холманских уже год числится депутатом Госдумы (СКРИН)

Движение «В защиту человека труда» записало своего основателя, бывшего полпреда президента в УрФО Игоря Холманских, в депутаты Государственной думы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутатом Игорь Рюрикович назван в новости, повествующей о его назначении председателем совета директоров корпорации «Уралвагонзавод», а это случилось больше года назад. Почти за полтора года ошибку на сайте никто не заметил.

Между тем в кулуарах не исключают, что к следующим выборам движение будет преобразовано в партию и Холманских попробует вернуться в политику.

Екатеринбург, Нижний Тагил, служба информации

Екатеринбург, Нижний Тагил. Другие новости 11.11.19

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