Директор турфирмы расплачивается с клиентами мебелью за сорванные отпуска (ФОТО, ВИДЕО)

Жители Первоуральска бьют тревогу. Местная турфирма «Абсолют-тур» оставила своих клиентов без отпусков и денег. Известно о десятке потерпевших, которые объединились, чтобы добиться возбуждения уголовного дела в адрес руководства турагентства. Подробности – в материале «Нового Дня».

Люди требуют вернуть деньги за сорванные отпуска

В сентябре 2018 года Александр Пряничников купил путевку в «Абсолют-тур» (директор турфирмы Антонина Логинова) в Турцию, заплатив 137 тысяч рублей. Обращался он в компанию для организации отдыха уже в шестой раз. 8 октября мужчина должен был уже улететь, однако за два дня до назначенной даты Александру не выдали билеты, а вылет и вовсе не состоялся. В турагентстве первоуральцу не предоставили другую путевку и деньги не вернули.

«Я написал 10 октября заявление в полицию на Логинову о том, чтобы этот случай признали мошенничеством. В итоге полиция мне отказывает. Я пишу заявление в прокуратуру на возврат дела в полицию, прокуратура мне также отказала», – рассказывает Пряничников.

Александр обратился в суд с гражданским иском – и выиграл его. По решению, ему Логинова должна компенсировать сумму морального и материального вреда в размере почти 416 тысяч рублей. В течение года директор «Абсолют-тур» вернула 27 тысяч рублей, а также предоставила мебель еще на 109 тысяч рублей.

В этом году среди пострадавших оказалась первоуральская медсестра Марина Шилоносова. Женщина хотела слетать в Турцию. За путевку в «Абсолют-тур» она заплатила 90 тысяч рублей. Но вылет также не состоялся.

«В течение пяти рабочих дней деньги не пришли, хотя обещала. Через 10 дней вернула 10 тысяч рублей. 11 октября я написала заявление в полицию. 21-го вынесен отказ о возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава уголовного преступления. Я 90 тысяч рублей копила больше года. Это для меня очень существенная сумма, потому что моя зарплата невелика», – сетует Марина.

На данный момент известно о десяти клиентах компании, которые остались без путевок и денег, заплатив за отдых. Они объединились в инициативную группу.

Антонина Логинова

Во время общения с журналистами директор «Абсолют-тур» заявила, что готова ответить на все вопросы при личном общении с каждым. «Порядок очередности я не расписывала, но я точно говорю, что со всеми рассчитаюсь. Я могу сказать, что в течение этого года и следующего года я со всеми полностью рассчитаюсь», – пообещала она.

Несмотря на это обещание, бывшие клиенты компании планируют всем коллективом добиться того, чтобы правоохранители возбудили уголовное дело и привлекли Логинову к ответственности.

В полиции Первоуральска не смогли оперативно предоставить комментарий и попросили отправить запрос.

Первоуральск, Владислав Тринько, Антон Отман

Первоуральск. Другие новости 11.11.19

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