«Взяла деньги, не отдает мебель», – уральцы жалуются на предпринимательницу (ФОТО, ВИДЕО)

Мебельный магазин берет деньги, но не выполняет заказы, об этом жители Первоуральска рассказали журналистам «Интерра ТВ». Речь идет о торговой точке, которой владеет предпринимательница Антонина Логинова. Женщина ранее прославилась в городе благодаря сорванным туристическим поездкам. Бизнесвумен до сих пор не рассчиталась со многими своими клиентами. Почему и мебельный магазин потерпел фиаско? Подробности – в нашем материале.

Владелица трех фирм оставила уральцев без денег, путевок и мебели

В прошлом году Елена Шадрина решила обновить кухонный интерьер: 18 декабря она обратилась в «Дом Уюта», чтобы сделать заказ. Вместе с владелицей магазина Антониной Логиновой они выбрали в каталоге необходимый вариант. Предпринимательница даже лично приехала домой к Елене, чтобы сделать замеры. В рамках договора гарнитур должен был появиться на кухне через 45 календарных дней. Однако прошло уже три месяца, а Логинова так и не привезла обещанную мебель, жалуется Шадрина.

«Отдали 30 тысяч рублей только за ящики. То есть внесли половину суммы. В феврале Логинова позвонила и сказала, что кухонный гарнитур готов. И я пошла отдать ей остатки денег – это еще 30 тысяч рублей. На тот момент мебельный магазин уже закрылся», – рассказывает Елена.

Со слов женщины, без мебели остались 17 семей из Первоуральска, а также Ревды и Сысерти. Шадрина уже обратилась в полицию. «18 марта 2020 года в дежурную часть отдела МВД России по городу Первоуральску поступило заявление жительницы города Первоуральска 1974 г. р. в отношении гражданки 1983 г. р. по факту невыполнения обязательств. В настоящее время материал проверки находится на рассмотрении в службе участковых уполномоченных полиции ОМВД России по городу Первоуральску, по результатам которой будет принято обоснованное, процессуальное решение», – прокомментировали в пресс-службе ОМВД России по Первоуральску.

Впрочем, сама Антонина говорит, что от обязательств перед клиентами она не отказывается. «Елену предупреждали, что напутал информацию склад с фабрикой и заказ у нее был по факту готов 5 марта. С Шадриной это было обговорено. За счет задержки ей сделали скидку 5 тысяч рублей на кухонный гарнитур, и она согласилась подождать», – сообщила Логинова журналисту «Нового Дня». Она также дополнила, что сейчас готовится транспорт, чтобы забрать со склада ряд заказов из Екатеринбурга. В том числе и гарнитур Шадриной.

У Антонины Логиновой три юрлица, на которые жаловались клиенты. Это мебельный магазин ООО «Дом Уюта», а также туристические фирмы ООО «Абсолют Тур» и ООО «Комфорт». На эти компании в ноябре пожаловались уральцы, у которых не состоялись отпуска, а деньги за путевки Логинова практически не возвращала.

В результате к пострадавшим от деятельности турфирм Логиновой хотят присоединиться люди, которые не получили мебель из компании «Дом Уюта». Уральцы планируют добиться объединения всех эпизодов в одно уголовное дело. На сегодняшний день правоохранители так и не дали квалификацию действиям Логиновой.

Антонина заявила «Новому Дню», что действия ее клиентов только мешают ей работать и выполнять свои обязательства. «Благодаря тем людям, которые в ноябре всю эту бучу поднимали, сложилась такая ситуация, что мне в январе месяце пришлось закрыть магазин, турагентство, потому что мне физически не давали работать. Мне угрожали, пакостили, мне разбили машину. У меня физически нет возможности, чтобы работать и выполнять заказы. Я сейчас ушла на дистанционную работу, чтобы в принципе выполнять заказы», – объясняет она журналисту агентства.

С её слов, Логинова планирует разобраться с долгами по мебельному магазину до конца марта. А с туристами к лету.

Первоуральск, Владислав Тринько, Антон Отман

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