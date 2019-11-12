«Вежливость – хорошо, туалет во дворе – плохо», – в заксо не поверили независимой оценке школ, больниц и ДК

Депутатов из комитета заксобрания по социальной политике смутила слишком высокая оценка качества услуг, предоставляемых социальными, медицинскими, образовательными и культурными учреждениями области.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с докладом на эту тему выступил сегодня министр социальной политики Андрей Злоказов. По его данным, оценка складывается из пяти критериев и в среднем по области находится на уровне около 90 баллов из 100 возможных.

Он пояснил, что оценку проводили независимые операторы, с которыми заключались госконтракты. Им надо были оценить школы, больницы, театры и другие учреждения по следующим критериям: 1) открытость информации о работе организации, 2) комфортность предоставления услуг, 3) доступность для инвалидов, 4) доброжелательность и вежливость специалистов, 5) личная удовлетворённость потребителей услуг, их желание рекомендовать организацию родным и знакомым.

Средний балл на уровне 90 из 100 депутатов озадачил. «Как у нас все хорошо, даже странно. А новости почитаешь – все плохо. Хоть бы 70 баллов поставили», – удивился единоросс Александр Серебренников.

Министр культуры Светлана Учайкина горячо возразила, что на конечный результат повлияли высокие оценки по четвёртой категории – вежливость и предупредительность сотрудников, хотя, конечно, в плане комфортности и доступности ещё есть над чем работать.

Депутат от Нижнего Тагила Владимир Радаев согласился, что «вежливость – это прекрасно», но когда школа разваливается, а туалет местного ДК во дворе, то радоваться здесь нечему. Он также привёл в пример школу в селе Бродово, где ученикам катастрофически не хватает мест. «Конечно, в лицеях Екатеринбурга все прекрасно, а до бедного села никто не дошёл. Я вам машину дам, я вас отвезу и все покажу», – обещал депутат.

Член общественного совета при минздраве Владимир Щукин, в свою очередь, отметил, что у совета есть большие вопросы к операторам, которые проводят независимую оценку. По его мнению, контракты иногда заключаются с организациями, которые откровенно демпингуют, а потому есть некоторые сомнения, например, в качестве собранных ими анкет потребителей социальных услуг.

В результате комитет принял доклад Злоказова к сведению и пометил себе в протоколе, что механизмы проведения независимой оценки необходимо улучшать.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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