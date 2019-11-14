Жителей области устраивает качество услуг ЖКХ, заявил заместитель губернатора

Качеством жилищно-коммунальных услуг удовлетворены 80 процентов жителей Свердловской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил на заседании кабмина заместитель губернатора Сергей Швиндт. Он уточнил, что опрос проводился в интернете.

Между тем в том же докладе он сообщил, что процент ветхих сетей в области очень высок: около 50 процентов. Их протяженность исчисляется тысячами километров. В этом году властям удалось заменить всего около 50 км ветхих сетей.

Отметим, что оценка удовлетворенности граждан теми или иными услугами через интернет или соцопросы вызывает большие сомнения у депутатов заксо. Например, вчера депутатов из комитета заксобрания по социальной политике смутила слишком высокая оценка качества услуг, предоставляемых социальными, медицинскими, образовательными и культурными учреждениями области. По словам министра социальной политики Андрея Злоказова, удовлетворенность находится на уровне около 90 процентов. «Как у вас все хорошо! А новости почитаешь – плохо. Хоть бы 70 процентов поставили», – сыронизировал один из депутатов.

Однако сегодня на заседании правительства удовлетворенность услугами ЖКХ на 80 процентов ни у кого из чиновников и у губернатора удивления не вызвала.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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