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Вторник, 12 ноября 2019, 11:23 мск

Новости Екатеринбург

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В Уральском институте МЧС – массовое отравление студентов

Студенты Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России в Екатеринбурге обратились за помощью из-за кишечных инфекций.

В институте сейчас работают сотрудники Роспотребнадзора. В пресс-службе ведомства отметили, что информация о точном количестве человек, почувствовавших недомогание, появится в ближайшее время.

Руководитель пресс-службы института Артем Крылов отметил, что речь точно не идет о массовом отравлении, но сколько студентов подхватили инфекцию, он также сказать затруднился. «На месте работают специалисты Роспотребнадзора», – добавил он.

Екатеринбург, служба информации

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