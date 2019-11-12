В Уральском институте МЧС отравились 13 студентов

В Роспотребнадзоре уточнили информацию по массовому отравлению в Уральском институте государственной противопожарной службы МЧС России. Как рассказали в пресс-службе ведомства, пострадали 13 человек, они находятся в лазарете института. Сейчас к ребятам приехал врач, решается вопрос о госпитализации.

Уже понятно, что у студентов легкая степень заболевания. Подхватили они кишечную инфекцию накануне вечером, ночью обратились за помощью. Днем новых случаев отравления пока не было.

Ранее в комментариях «Новому Дню» пресс-секретарь института Артем Крылов говорил, что ситуацию не стоит называть массовым отравлением, днем образовательное учреждение работало в обычном режиме.

Екатеринбург, служба информации

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