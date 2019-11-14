Курсантов МЧС скосил кишечный грипп

Курсанты института МЧС в Екатеринбурге слегли с недомоганием из-за норовируса, это показали анализы Роспотребнадзора. Как сообщили в пресс-службе ведомства, источник инфекции будет известен позже, все необходимые пробы были отобраны, но исследования еще проводятся.

Напомним, 12 ноября стало известно о массовой инфекции в Уральском институте государственной противопожарной службы МЧС России. Ночью 13 курсантов обратились за помощью к медикам. Впоследствии ОКИ поставили 12 студентам. У всех – легкая форма кишечного гриппа.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 14.11.19

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