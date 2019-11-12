Депутат Госдумы просит прокуратуру проверить 15 ничейных скотомогильников с непонятной заразой

Депутат Госдумы Максим Иванов обратился в прокуратуру Свердловской области. Озабоченность народного избранника вызвала поездка в Пышминский городской округ. Там к нему обратились местные жители, которые пожаловались, что на территории их проживания есть 15 бесхозныъ скотомогильников. За ними никто не присматривает, какого рода останки в них захоронены и могут ли они нести опасность в плане распространения заболеваний – никто не знает.

«Во время личной встречи председатель местной общественной палаты сообщил тревожную информацию: на территории городского округа расположены 15 никому не принадлежащих скотомогильников. Раз они ничейные, то за ними никакого присмотра, никто не ведет мониторинг экологической безопасности. Вообще неизвестно, есть ли там какая-то зараза и не попадает ли она в грунтовые воды. Вопрос крайне серьезный. Пока никто на себя ответственность за мониторинг и рекультивацию не берет. Обратился в прокуратуру с просьбой проверить соблюдение законодательства и определить, чья все-таки это зона компетенции», – пишет на своей странице в фейсбуке Максим Иванов.

Екатеринбург, Елена Васильева

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