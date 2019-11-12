Главный ветеринар области: в регионе 144 бесхозных скотомогильника

В настоящее время на территории Свердловской области находится 144 неиспользуемых бесхозных скотомогильника.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на заседании профильного комитета заксо директор департамента ветеринарии Евгений Трушкин. Он уточнил, что объекты принадлежали ныне не существующим сельхозпредприятиям, и животных, умерших от сибирской язвы, там не хоронили. По его словам, безусловно, все эти могильники постепенно надо ликвидировать, но сначала их необходимо принять в областную собственность.

Сейчас департамент просит у минфина 4,6 млн рублей на ликвидацию 13 могильников в Красноуфимском и Туринском районах, которые уже приняты на государственный учет.

Напомним, сегодня депутат Госдумы Максим Иванов заявил, что в Пышминском районе находятся 15 бесхозных скотомогильников. «Раз они ничейные, то за ними никакого присмотра, никто не ведет мониторинг экологической безопасности. Вообще неизвестно, есть ли там какая-то зараза и не попадает ли она в грунтовые воды. Вопрос крайне серьезный. Пока никто на себя ответственность за мониторинг и рекультивацию не берет. Обратился в прокуратуру с просьбой проверить соблюдение законодательства и определить, чья все-таки это зона компетенции», – заявил Иванов.

Сегодня на заседании комитета Евгений Трушкин пояснил, что эти могильники входят в общее число 144 подобных бесхозных объектов, на ликвидацию каждого из них нужно не менее 600 тысяч рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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