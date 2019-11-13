Высокинский предложил желающим организовать народный сход отправиться за город

Сегодня в Екатеринбурге начался форум «Города России 2030». В ходе заседания совета по вопросам развития местного самоуправления при полпреде УрФО главу Екатеринбурга Александра Высокинского спросили о том, почему в уставе города нет такой формы выражения мнения населения, как народный сход. Мэр ответил, что технологически это возможно. «Но надо [сход] делать где-то за городом. Уместить будет сложно: на День города пришло 700 тысяч [человек], весь центр был заполнен людьми», – сказал Высокинский.

Он напомнил, что в настоящее время достаточно других форм выражения мнения жителей города – это выборы муниципальных депутатов и система опросов, которую обкатали в Екатеринбурге на примере опроса по месту размещения храма святой Екатерины. «Технологию опроса мы можем масштабировать от микрорайона до всего города. Предлагаю пока держаться в этом режиме. С точки зрения технологий интернета это действительно нужно делать – будут проводиться онлайн-голосования, если граждане хотят почувствовать в этом процессе», – сказал глава Екатеринбурга.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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