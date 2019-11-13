«Нур-Усман снесут 18 ноября», – вице-губернатор Бидонько

Последняя служба в молельной комнате Нур-Усман, находящейсяв эпицентре стройки новой Ледовой арены в Екатеринбурге, пройдет 15 ноября. Об этом сегодня в ходе заседания совета по вопросам развития местного самоуправления при полпреде УрФО сообщил вице-губернатор Сергей Бидонько. Снос объекта начнется 18 числа. По словам Бидонько, все даты – и последнего богослужения, и сноса молельной комнаты согласованы с Центральным Духовным управлением мусульман.

Напомним, срок аренды земельного участка, на котором располагается Нур-Усман, истек в конце прошлой недели. Но мусульманская община во главе с муфтием Артуром Мухутдиновым заявили, что их фактически выгоняют на улицу – временная мечеть на Сортировке в которую они должны были переехать, оказалась не готова к сроку. Пока на ее месте возведен только каркас модульного здания. На продолжение работ денег нет.

Прихожан, посещавших молельную комнату Нур-Усман, как уже писалось ранее, готова принять база «Урожай» на Артинской, 25. Готовы ли на это мусульмане – Бидонько не пояснил.

По данным источника «Нового Дня» среди мусульман, духовные лица и чиновники на самом деле договорились о сроках съезда, но прихожане еще не знают, что уже в эту пятницу в «Нур-Усмане» пройдет последний намаз. Помещение на Сортировке, где должна появится мечеть, будет готово не раньше января, где люди будут молится в эти месяцы, пока не ясно. С вариантам на Артинской есть большая проблема – территория подходит, там даже предлагалось ставить обогреваемые большие палатки, но у мусульман отсутствуют документы, которые подтверждали бы их право там собираться.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 13.11.19

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