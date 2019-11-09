Молельной комнате «Нур-Усман» нашли новое место. Дело за решением имама

8 ноября 2019 года истёк срок аренды молельной комнаты «Нур-Усман», расположенной на месте строительства новой ледовой арены, которое уже начала УГМК. Мусульмане недовольны – с занимаемой площадки они должны были съехать во временную мечеть на Сортировке. Но ехать, фактически, некуда – объект к моменту переезда оказался не готов, на выделенной площадке успели возвести только стены. Потом внезапно закончились деньги.

Духовное управление мусульман по Свердловской области уже начало бить тревогу: по их мнению, представителей общины, фактически, со стройки выгоняют на улицу. Глава ДУМ Артур Мухутдинов (а также имам «Медной мечети» и имам «Нур-Усмана») уже зафиксировал своё недовольство везде, вплоть до губернатора Свердловской области.

Однако в реальности ситуация обстоит несколько иначе, утверждают во властных кругах региона. Мусульманам, посещавшим «Нур-Усман» предложена альтернатива. До тех пор, пока не будет построена временная мечеть на Сортировке, они могут переехать в молельную комнату, большую по площади, по адресу ул. Артинская, 25. Расположена она недалеко от центральной части города, в здании базы «Урожай». Там вплоть до 2017 года функционировала в постоянном режиме, а сейчас только по праздникам, молельная комната для мусульман. Ранее она предназначалась для работников базы и окрестных жителей. В 2017 году ее деятельность была приостановлена.

«После проверки УФСБ по Свердловской области на территории молельной комнаты была найдена литература, входящая в список запрещённой. У нас с имамом был заключён договор аренды, в котором было четко обозначено – нарушение законодательства РФ влечёт за собой расторжение договора. ДУМ по Свердловской области, фактически, не стало тогда никак вмешиваться в ситуацию, поэтому молельную комнату пришлось закрыть и использовать ее только по праздникам», – рассказал в интервью РИА «Новый День» директор базы «Урожай» Игорь Сычев. По его словам, молельная комната на базе обладает собственной парковкой, пиковая нагрузка на неё и прилегающую территорию – порядка 2000 верующих. Территория благоустроена под все нужды, в том числе имеется место для ритуальной заколки баранов, приготовления плова, есть и тандыр. Верующие содержат молельную комнату и прилегающую территорию в идеальном порядке. «Таким образом, – говорят представители областной власти, – решение вопроса по размещению молельной комнаты «Нур-Усман» найдено, вопрос только в том, какой будет ответ от ДУМ по Свердловской области и имама «Нур-Усмана»».

Екатеринбург, Елена Васильева

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