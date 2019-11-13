Свердловский облсуд подтвердил решение о лишении мандата спикера думы Асбеста

Свердловский областной суд оставил в силе решение городского суда Асбеста о досрочном прекращении полномочий председателя местной думы Андрея Самарина. Весной этого года спикер не указал в декларации двухэтажный коттедж, что выяснилось при проверке прокуратуры. Надзорный орган потребовал лишить депутата КПРФ мандата за нарушение антикоррупционного законодательства.

Сам Андрей Самарин с вердиктом суда не согласен и сообщил, что будет подавать кассацию.

«Я считаю наказание несправедливым, так как в моем нарушении не было коррупции. Этот объект незавершенного строительства (который депутат не указал в декларации – прим. ред.) был заморожен в 2014 году, еще до того, как я стал депутатом. По методике Минтруда, если не доказана коррупционная составляющая, то и лишение мандата не применяется. В моем случае закон был использован как инструмент политического давления. В думе Асбеста были еще ряд депутатов, которые допустили нарушения при заполнении деклараций, но они получили предупреждение. А против меня прокуратура вышла в суд», – прокомментировал Самарин «Новому Дню».

Отметим, что в думе Асбеста уже появились претенденты на должность нового спикера. Свою кандидатуру сегодня выдвинул депутат от «Справедливой России» Сергей Жернаков. «Считаю свою кандидатуру компромиссной, и надеюсь на поддержку не только депутатов, но и всех сил, заинтересованных в развитии города, – это и городские предприятия, и администрация, и областные власти», – заявил эсер.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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