«Мнение Захара – это всего лишь его личное мнение», – вице-губернатор Бидонько ответил Прилепину в споре о Кормильцеве и Рыжем

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько объяснил, что не знаком с творчеством поэтов Ильи Кормильцева и Бориса Рыжего. «У меня спросили мое личное мнение, я его корректно озвучил, никого не обидел, у каждого есть свои предпочтения, кому-то одно творчество нравится, кому-то другое. Я просто с творчеством этих уважаемых людей не знаком, меня это направление никогда не интересовало. У меня немножко есть другие кумиры», – сказал сегодня Бидонько.

Он также прокомментировал пост Захара Прилепина «О гуманитарном уровне наших чиновников». «Мнение Захара – это всего лишь его личное мнение и его предпочтения, если оно у меня отличается, это ж не значит, что я – плохо, а он – хорошо. У каждого свои предпочтения в литературе, музыке», – пояснил вице-губернатор.

При этом он согласился с тем, что назвать в чью-то честь улицу или сквер можно, если проведены демократические процедуры. «Если большинство считает, что данный человек заслуживает, чтобы улица или сквер носили его имя, значит, это надо делать, процедура есть», – добавил чиновник.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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