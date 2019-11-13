Куйвашев включился в литературоведческую баталию своего зама и Захара Прилепина

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем инстаграме намекнул на «гуманитарный уровень» своего заместителя Сергея Бидонько после его скандального высказывания о том, что Борис Рыжий и Илья Кормильцев «не величины».

Сегодня утром на странице главы региона был опубликован стих Бориса Рыжего, известного уральского поэта. Подписчики пост оценили. «Бидоньке вслух прочитайте, пожалуйста, чтобы больше не позорился странными заявлениями про Кормильцева и Рыжего», «Да, быстрая реакция на критику», – такие комментарии оставляют к посту со стихотворением.

Почему Куйвашев решил его опубликовать, не указано, но очевидно, это ответ вице-губернатору Сергею Бидонько и главе Екатеринбурга Александру Высокинскому. Областной чиновник накануне прокомментировал отказ мэра Екатеринбурга назвать городской сквер в честь Кормильцева или Рыжего.

«Я не поклонник Ильи Кормильцева и Бориса Рыжего. Не потому, что их стихи плохие. Просто я не интересовался этими направлениями. Если бы речь шла об отказе переименовать сквер в честь Высоцкого, например, то я бы назвал это неправильным. Потому что для меня Высоцкий – это величина. При всем уважении к этим людям, для меня это не такого масштаба авторы», – цитирует Бидонько Накануне.ru.

Позже на своей странице в фейсбуке писатель Захар Прилепин сделал пост «О гуманитарном уровне наших чиновников».

«Ответственно заявляю, что Борис Рыжий – крупнейший русский поэт новейшей эпохи, и в учебниках он будет идти сразу после Бродского. Рыжий – в том самом пантеоне, где Есенин, Мандельштам и Маяковский, именно там.

Илья Кормильцев – уникальной силы рок-поэт, по масштабу дарования вполне сопоставимый с Высоцким. Кроме всего прочего – издатель, мыслитель и, в известном смысле, совесть русского рока.

Если одним словом резюмировать все сказанное разнообразным начальством, то вот оно это слово: дичь», – высказался Прилепин.

Добавим, стихи Бориса Рыжего также опубликовал депутат-единоросс Тимофей Жуков.

Екатеринбург, служба информации

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