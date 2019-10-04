«А через 20 лет появится сквер Тимати?» – Высокинский о вреде переименований (ФОТО)

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский считает, что избавляться от советского наследия в топонимике нельзя – иначе молодежь совсем забудет историю страны. Но возвращать территориям дореволюционные названия допустимо.

Сегодня во время объезда зеленых зон города Высокинскому задали вопрос: не пора ли переименовать скверы имени Клары Цеткин и Джавахарлала Неру – современное поколение не знает, кто это такие.

«Незнание родного города не повод для переименования. А то через 20 лет появится сквер имени Тимати. Нужно сохранять историю. Если мы каждые 15-20 лет все переназываем – это плохо закончится, мы это уже проходили. Есть у меня один тест. Приходит человек на работу устраиваться, я спрашиваю: где находится сквер имени Джавахарлала Неру? Если не ответит – галочку ставим», – прокомментировал Высокинский, добавив, что нельзя переименовывать то, что было создано в советское время, но возвращать исторические названия объектам допустимо.

«Тогда проспект Орджоникидзе надо в проспект Сталина переименовывать. Это вызовет вопросы», – возразил ему депутат Александр Колесников.

Добавим, православная общественница Оксана Иванова предложила переименовать улицу Хохрякова в Тихвинскую, как она называлась до революции. Один из депутатов гордумы в ответ предложил вернуть этой улице самое первое название – Волчий порядок.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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