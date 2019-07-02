В Екатеринбурге православные собирают подписи за переименование улицы Хохрякова

В Екатеринбурге православные хотят вернуть улице Хохрякова историческое название. В мэрию с такой просьбой обратился правнук священномученика Георгия Бегмы Андрей Жиронкин. Чтобы вопрос рассматривался, необходимо подать ходатайство и сто подписей за инициативу, а также обосновать необходимость переименования. О том, что начинается сбор подписей за переименование. на своей странице в «Фейсбуке» сообщила представитель Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале в ХХ веке Оксана Иванова.

«Личность товарища Хохрякова очень одиозная, он возглавлял Карательную экспедицию Тобольского направления, утопил епископа Гермогена. Потомки священномученика Георгия Бегмы настаивают на переименовании в связи с тем, что Хохряков был связан с Красными Орлами, палачами их предка, участвовал в расправе над семьей Николая II», – указывает Иванова. До революции эта улица носила два названия: Волчий порядок и Тихвинская. В разговоре с корреспондентом РИА «Новый День» она уточнила, что улице нужно вернуть название Тихвинская – это актуально еще и потому, что восстановлен Ново-Тихвинский монастырь.

Поставить подписи можно будет в Музее святости с 12-00 до 19-00 по адресу ул. Вали Котика, 13а.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 02.07.19

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