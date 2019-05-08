В Екатеринбурге может появиться улица Новомучеников – церковные историки предложили заменить большевистские названия

Уральское церковно-историческое общество обратилось к главе Екатеринбурга Александру Высокинскому с просьбой переименовать десять улиц, которые носят имена советских деятелей – в том числе проспект Ленина. Документ опубликовала на своей странице в Фейсбуке основатель музея святости и исповедничества на Урале Оксана Иванова.

«Сегодня, когда с улиц нашего города бесследно исчезают архитектурные свидетели его прошлого, все труднее ощущать связь с теми, кто основал и созидал Екатеринбург. Поэтому возвращение исторических названий улицам – одна из немногих возможностей восстановить разорванные традиции», – говорится в обращении православных общественников.

Они предлагают переименовать проспект Ленина в Главный проспект, улицу Свердлова – в проспект Арсеньевский, улицу Володарского – в Богоявленскую, улицу Урицкого назвать в честь святой преподобномученицы Елизаветы Федоровны, улицу Луначарского превратить в Васенцовскую, улицу Хохрякова – в Тихвинскую, улицу Малышева – в Покровский проспект, улицу Вайнера – в Успенскую, улицу Войкова назвать в честь Святых новомучеников, улицу Толмачева – переименовать в Колобовскую.

Как отмечается в документе, верующие просят администрацию города переименовать улицы до 300-летия Екатеринбурга.

Добавим также, что ранее свердловские коммунисты инициировали поправки в устав Екатеринбурга, чтобы запретить переименование улиц и снос памятников без обсуждения с горожанами. Для этого предлагалось передать полномочия по топонимике от мэрии к городской думе и ввести постоянную практику публичных слушаний и опросов жителей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 08.05.19

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