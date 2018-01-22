Коммунисты хотят переделать устав Екатеринбурга, чтобы отнять у мэрии право менять названия улиц

Свердловские коммунисты инициируют поправки в устав Екатеринбурга, чтобы запретить переименование улиц и снос памятников без обсуждения с горожанами. Для этого предлагается передать полномочия по топонимике от мэрии к городской думе и ввести постоянную практику публичных слушаний и опросов жителей. Соответствующий запрос в городскую думу внес екатеринбургский депутат Эдуард Мансуров.

«Чего мы хотим добиться? Чтобы в муниципальных нормативных актах была закреплена гарантия участия горожан в принятии решений по переименованию или присвоению названия очередной улицы, площади, сквера и т.п. Вы удивитесь, но сейчас нет четких гарантий Вашего права высказать свою точку зрения, если завтра захотят переименовать именно Вашу улицу. Да, опросы граждан проводятся, но это, скажем так, добрая воля администрации. И это хорошо. Но почему бы не закрепить существующую практику в нормах?», – пояснил избранник на своей странице в фейсбуке.

Проект поправок в устав предлагает отнести присвоение (или изменение) топонимических наименований к исключительной компетенции гордумы. Помимо прочего, это решение должно быть одобрено на публичных слушаниях. После этого депутаты смогут назначать членов комиссии, которая рассматривает предложения по переименованию улиц, а также закрепить порядок опросов жителей города.

Отметим, что завтра состоится первое заседание гордумы Екатеринбурга после зимних каникул. Эдуард Мансуров может внести проект изменений в устав в повестку «с голоса», либо дождаться, когда этот вопрос рассмотрит профильная комиссия ЕГД.

Свердловский обком КПРФ предложил поменять порядок рассмотрения топонимических предложений в Екатеринбурге после того, как мэрия запустила опрос о переименовании улицы Володарского (названной в честь революционера-большевика) в Богоявленскую. Масла в огонь добавила фраза губернатора Евгения Куйвашева на недавней пресс-конференции. Глава региона сообщил, что он не расстроится, если вдруг утром в Екатеринбурге исчезнет памятник Ленину, но уточнил, что это его личное мнение.

Позже инициативу свердловских коммунистов поддержали ветеранские организации. Общественники написали открытое письмо к губернатору и спикеру Заксо с просьбой ввести мораторий на переделку названий улиц и снос памятников, относящихся к советской эпохе.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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