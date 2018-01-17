Свердловские ветераны требуют от Куйвашева ввести мораторий на переименования улиц

Представители более 10 общественных организаций Свердловской области, главным образом – ветеранских, подписались под открытым обращением к свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву и председателю заксобрания Людмиле Бабушкиной.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общественники просят областные власти «не идти по пути националистических сил Украины и Прибалтики по очернению нашего общего исторического прошлого в рамках принимаемых ими предвзятых решений и разрушительных мер по декоммунизации и десоветизации бывших Союзных Республик». С этой целью они призывают с 1 февраля 2018 объявить мораторий на переименование области, городов, населенных пунктов и улиц «на период дожития ветеранов старшего поколения, детей войны и послевоенных сталинских лет». Под письмом поставили подписи представители организаций «Защитники Отечества», «Дети войны», «Союз советских офицеров», Ассоциации ветеранов Группы советских войск в Германии, организации ветеранов войны и военной службы Уральского добровольческого танкового корпуса, движения «Суть времени» и других. Обращение разместил на своей странице в фейсбуке депутат городской думы Екатеринбурга от КПРФ Эдуард Мансуров. Он также сообщает, что такой же точки зрения на мораторий придерживается первый секретарь обкома КПРФ Александр Ивачев, причем предлагает добавить туда мораторий на снос памятников советской эпохи.

Напомним, вчера в ходе пресс-конференции губернатор Евгений Куйвашев допустил неоднозначное, на взгляд коммунистов, высказывание о памятнике Ленину на главной площади Екатеринбурга, заявив: «Как человек, я отвечу: если вдруг памятника не будет утром, когда я проснусь, я не расстроюсь». При этом он все же отметил, что решение о сносе памятников или переименованиях улиц должны принимать люди.

Добавим, что недавно в Екатеринбурге задумались об очередном переименовании улицы. Представители администрации города предложили вернуть нынешней улице Володарского историческое название – Богоявленская (она называлась так, поскольку на ней находился Богоявленский собор). Затем выступили представители КПРФ, заявившие, что не потерпят такого отношения к своей истории и что Володарский имеет такое же право на название улицы, как и явление Бога. Желая примирить конфликтующие стороны, екатеринбуржцы выступили с предложением переименовать улицу по принципу «ни нашим ни вашим» – и назвать ее Рок-клубовской, в честь Свердловского рок-клуба, который уже отсчитывает третий десяток лет. В конце прошлого года на градсовете было принято еще более интересное предложение: присвоить пешеходной зоне на улице имени революционера Антона Валека имя дореволюционных купцов Агафуровых.

Екатеринбург, служба информации

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