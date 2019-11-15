Прокуратура и инспекторы ПДН проверят школы Красноуфимска после гибели двух девочек на железнодорожных путях

Транспортная прокуратура завершила проверку трагического инцидента на железнодорожном переезде под Красноуфимском, где вечером 29 октября под колесами поезда погибли две школьницы 13 и 15 лет. По итогам работы ведомства возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ «Доведение до самоубийства».

Как сообщила «Новому Дню» старший помощник Приволжского транспортного прокурора Майя Иванова, в ходе проверки ЧП не выявлено нарушений в действиях поездной бригады. Также выяснилось, что за последние десять лет на участке перегона Красноуфимск – Зюрзя, где локомотив сбил девочек-подростков, не случалось транспортных происшествий. Причиной трагедии стало сознательное нарушение школьницами правил безопасности на железной дороге. Ранее отмечалось, что на месте травмирования девочек железнодорожные пути имеют изгиб. Машинист поезда применил экстренное торможение, но не смог избежать наезда.

Прокуратура также установила, что в школах № 1 и № 9 в Красноуфимске, где учились погибшие, значительно превышена нагрузка на педагогов-психологов. Информация о кадровой проблеме передана в Красноуфимскую межрайонною прокуратуру, региональное министерство образования и уполномоченному по правам ребенка в Свердловской области Игорю Морокову.

Также в качестве профилактики транспортная прокуратура предложила учителям использовать программу Gerda Bot, которая позволяет отслеживать опасные связи детей в соцсети «ВКонтакте»: суицидальные игры «Синий кит», «Розовый пони», вовлечение в опасные группы: зацепинг, руфинг, интерес к криминальной культуре А.У.Е., просмотр депрессивного контента.

Во второй половине ноября запланированы прокурорские проверки совместно с сотрудниками ПДН на соответствие штатной численности психологов в школах, находящихся в зоне оперативного обслуживания линейного отдела полиции на стации Красноуфимск, добавила Майя Иванова. Результаты проверки будут направлены в областное министерство образования и детскому омбудсмену.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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