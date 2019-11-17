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Воскресенье, 17 ноября 2019, 18:43 мск

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«Автомобилист» третий раз за сезон обыграл «Трактор»

«Автомобилист» на выезде в Челябинске обыграл местный «Трактор» со счетом 4:2.

В составе екатеринбуржцев голами отметились Вячеслав Литовченко, Андрей Обидин, Георгий Белоусов и Найджел Доус. У хозяев отличились Федор Малыхин и Лукаш Седлак.

Эта победа стала для «Автомобилиста» четвертой подряд после неудачной серии в октябре. Также екатеринбургский клуб выиграл все три матча «уральского дерби» с «Трактором» в этом сезоне КХЛ. Сейчас «Автомобилист» занимает 9 место в Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на два очка.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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