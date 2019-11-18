Водитель, по вине которого погибли три человека, отправлен в колонию-поселение

Житель Алапаевска Сергей Хван признан виновным в нарушении ПДД, из-за которого погибли три человека и еще двое получили тяжелые травмы.

Как сообщили РИА «Новый День» в областной прокуратуре, утром 15 октября 2018 года Сергей Хван ехал на автомобиле «Лада 21140 Lada Samara» по 17-му км автодороги р.п. В. Синячиха – пгт. Махнево – с. Болотовское в Алапаевском районе. В его машине были две женщины-пассажирки. При этом водитель не сменил летнюю резину на зимнюю, не выбрал безопасную скорость движения, а также не учел наличие гололеда на проезжей части. Он потерял управление и вылетел на встречку, где столкнулся с ВАЗ 2114, в котором ехали водитель и два пассажира – мужчина и женщина.

Пассажирки Хвана получили тяжелые травмы и скончались на месте ДТП. Пассажир второго автомобиля от полученных травм скончался 26 октября в Алапаевской городской больнице. При этом водителю автомобиля «четырнадцатой» и его пассажирке причинены многочисленные телесные повреждения, которые по признаку опасности были квалифицированы как тяжкие.

В судебном заседании подсудимый свою вину признал частично, отрицая, что нарушил ПДД.

Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с дополнительным наказанием в виде лишения права управлением транспортными средствами на три года.

Алапаевск, служба информации

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