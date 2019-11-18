В Екатеринбурге ищут пропавшую 15-летнюю девушку (ФОТО)

В Екатеринбурге разыскивают без вести пропавшую Юлию Лесникову 2004 года рождения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-группе УМВД, вечером 9 ноября 2019 года около 21.10 девушка ушла из дома по адресу улица Коммунистическая (коллективный сад № 24), и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 165 см, плотное телосложение, волосы короткие рыжие, глаза карие, небольшой шрам на правой щеке. На момент ухода была одета в длинную черную куртку, красную юбку, черные ботинки, капроновые колготки телесного цвета. Всем, кто располагает информацией о местонахождении Юлии, просьба сообщить в полицию по телефонам (343)356-42-15, (343)356-45-73 (74, 78, 80), (343)325-42-05 или 02.

Добавим, что девушка уже не в первый раз уходит из дома, склонна к бродяжничеству. В прошлый раз она терялась в январе этого года.

Екатеринбург, служба информации

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