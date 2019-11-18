«За помещение в центре запросили 200 тысяч рублей в месяц», – мусульмане ищут, где молиться после сноса Нур-Усмана (ФОТО, ВИДЕО)

Мусульмане сегодня встретились у забора стройплощадки будущей ледовой арены, где еще меньше суток назад располагалась их мечеть Нур-Усман. Молельню демонтировали накануне вечером. «Мы за выходные вещи совместно все вынесли. Вчера уже приступили к демонтажу здания. Конечно, это все с тяжелым сердцем воспринимается», – говорит председатель духовного управления мусульман Свердловской области Артур Мухутдинов.

Мечеть Нур-Усман снесли

Очевидцы демонтажа мечети рассказали, что рабочие аккуратно разобрали здание, его детали погрузили на машину и отвезли на склад, на который указали мусульмане. Ранее «Новый День» рассказывал о последней молитве, которая прошла здесь в минувшую пятницу. Там Артур Мухутдинов сообщил, что будущая молельня строится на Сортировке. «Правительство должно сформировать нам до 20 декабря полтора гектара земли, на прошлом совещании это обговаривалось. И мы там возводим молельную комнату, куда переезжаем. Мы там уже вбили сваи, залили фундамент. Там разные работы проводились за лето. Подготовка участков, отсыпка там производилась. Нам помогало правительство. Сейчас там каркас стоит. На заключительном этапе – там сэндвич-панели сейчас обшиваются. Мы надеемся, что в декабре-январе сможем туда переехать», – пояснил он.

Сейчас верующие продолжают искать временное помещение, чтобы проводить службы. «Рассматриваются такие варианты, чтобы где-то найти помещение, арендовать. Никаких помещений никто не предлагал. Предлагали, чтобы мы нашли. В центре города за 330 кв. метров запросили 200 тысяч рублей в месяц. Мы таких денег не имеем», – сетует председатель совета старейшин мусульман Свердловской области Раис Нуриманов.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Антон Отман

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