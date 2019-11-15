В мечети Нур-Усман состоялась последняя служба перед сносом (ФОТО, ВИДЕО)

Мусульмане сегодня в последний раз собрались на молитву в мечети Нур-Усман перед грядущим сносом. Напомним, здание планируют начать демонтировать 18 ноября, так как оно находится в самом эпицентре строительной площадки екатринбургской ледовой арены, строительство которой уже идет полным ходом и днем, и ночью. Сегодня на службу пришли не меньше сотни человек.

Последняя служба перед сносом

Председатель духовного управления мусульман Свердловской области Артур Мухутдинов пояснил «Новому Дню», что в связи с договоренностями с правительством Свердловской области они переезжают на участок, который находится на улице Строителей на Сортировке.

«Правительство должно сформировать нам до 20 декабря полтора гектара земли, на прошлом совещании это обговаривалось. И мы там возводим молельнную комнату, куда переезжаем. Мы там уже вбили сваи, залили фундамент. Там разные работы проводились за лето. Подготовка участков, отсыпка там производилась. Нам помогало правительство. Сейчас там каркас стоит. На заключительном этапе – там сэндвич-панели сейчас обшиваются. Мы надеемся, что в декабре-январе сможем туда переехать», – говорит он.

Артур Мухутдинов также дополнил, что верующие ищут варианты, чтобы проводить службы в другом месте, пока не закончится стройка на Сортировке.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

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