В Свердловском избиркоме появился новый представитель ЛДПР

Депутаты заксобрания назначили нового члена областного избиркома с правом решающего голоса от ЛДПР.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», им стал активист этой партии Антон Безденежных, который неоднократно выдвигался от ЛДПР на выборах муниципального уровня – например, в гордуму Екатеринбурга, и на конкурс за место главы Среднеуральска.
Замена произведена в связи с тем, что предыдущий член ИКСО от ЛДПР, Владимир Корольков, перешел на должность председателя Октябрьской районной избирательной комиссии.
Депутаты заксобрания не возражали: за – 44 голоса, 5 депутатов – отсутствовали.
Екатеринбург, служба информации
Екатеринбург. Другие новости 19.11.19
Виктор Бабенко принес депутатскую присягу. / Деда-пикета признали виновным в нападении на полицейского во время «скверного» протеста (ФОТО). / Более 20 человек вывели из горящего дома на 30-градусный мороз пожарные Североуральска. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2019, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube