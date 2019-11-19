В Свердловском избиркоме появился новый представитель ЛДПР

Депутаты заксобрания назначили нового члена областного избиркома с правом решающего голоса от ЛДПР.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», им стал активист этой партии Антон Безденежных, который неоднократно выдвигался от ЛДПР на выборах муниципального уровня – например, в гордуму Екатеринбурга, и на конкурс за место главы Среднеуральска.

Замена произведена в связи с тем, что предыдущий член ИКСО от ЛДПР, Владимир Корольков, перешел на должность председателя Октябрьской районной избирательной комиссии.

Депутаты заксобрания не возражали: за – 44 голоса, 5 депутатов – отсутствовали.

Екатеринбург, служба информации

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