Депутатам снова рассказали о высоком качестве соцуслуг, но поверили не все

Депутатам заксобрания на сегодняшнем пленарном заседании снова рассказали о результатах независимой оценки работы организаций соцобслуживания, образования, здравоохранения, культуры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на этот раз перед депутатами выступил замгубернатора Павел Креков, который заявил, что в среднем показатель качества составил 91,5 баллов из 100 возможных.

Некоторые депутаты выразили сомнения в том, что эта цифра объективна, а другие предложили улучшить методику оценки.

Креков признал, что в некоторых муниципалитетах в общественные советы, которые оценивают качество работы учреждений, являются их бывшие сотрудники, вышедшие на пенсию, что некоторым образом влияет на их объективность, особенно в маленьких городах.

Напомним, на прошлой неделе этот же вопрос обсуждался на заседании комитета по соцполитике. Тогда министр культуры Светлана Учайкина возразила недоверчивым депутатам, что на конечный результат повлияли высокие оценки по четвертой категории: вежливость и предупредительность сотрудников, хотя, конечно, в плане комфортности и доступности еще есть над чем работать. Депутат от Нижнего Тагила Владимир Радаев согласился, что «вежливость – это прекрасно», но когда туалет Дома культуры стоит во дворе, а в школах не хватает мест, то хорошего здесь мало.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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