При тушении пожара в Североуральске обнаружены тела двух людей

В Североуральске при тушении пожара в одной из квартир дома по улице Свердлова в Североуральске нашли тела мужчины и женщины. Проводится доследственная проверка.

Как сообщили РИА «Новый День» в СКР, предварительно установлено, что погибшими являются мужчина, 1962 г.р., и женщина, 1966 г.р. Мужчина являлся хозяином данной квартиры. Женщина – его знакомой. Признаков насильственной смерти нет. Очаг возгорания находился в спальне. Точная причина пожара и смерти людей будут установлены в ходе соответствующих экспертных исследований.

Напомним, пожар в доме на улице Свердлова в Североуральске вспыхнул сегодня в полпятого утра. Пожарным пришлось эвакуировать из дома на мороз 21 человека, в том числе пятерых детей.

Североуральск, служба информации

Североуральск. Другие новости 19.11.19

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