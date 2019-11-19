Бывший депутат свердловского заксо занял пост первого вице-мэра Оренбурга

Бывший сити-менеджер Североуральска и экс-депутат свердловского заксобрания Владимир Ильиных сегодня получил новую должность – в Оренбурге.

По сообщению местного портала prooren.ru Владимир Ильиных стал первым заместителем главы Оренбурга Дмитрия Кулагина. Его кандидатуру утвердили сегодня депутаты оренбургского горсовета. Владимир Ильиных сменил на этом посту Сергея Чуфистова. Последний остался работать в администрации и занял должность замглавы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и транспорта.

Как уже писал «Новый День», сегодня в 10 часов утра в Екатеринбурге принес депутатскую присягу заменивший Ильиных в заксобрании Виктор Бабенко. Он выразил желание присоединиться к комитету по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Оренбург, Североуральск, служба информации

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