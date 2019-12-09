С завтрашнего дня экс-депутат свердловского заксо начнет управлять Оренбургом

Уже завтра бывший депутат Свердловского заксо Владимир Ильиных станет исполняющим обязанности главы Оренбурга.

Местный портал «Оренбург Медиа» со ссылкой на источник в мэрии сообщает, что действующий мэр Дмитрий Кулагин написал заявление об отставке по собственному желанию и уже передал его в горсовет. Сегодня – его последний рабочий день. Завтра власть в городе автоматически перейдет к его первому заместителю Владимиру Ильиных.

Как уже писал «Новый День», Владимир Ильиных стал первым заместителем главы Оренбурга 19 ноября. Его кандидатуру утвердили депутаты оренбургского горсовета. Депутатские полномочия в Свердловской области он сложил 29 октября. Добавим, он не единственный свердловчанин, получивший высокий пост в Оренбуржье после избрания Дениса Паслера губернатором. 26 ноября Паслер подписал указ о назначении Татьяны Савиновой на должность вице-губернатора по социальной политике, оставив за ней также должность министра здравоохранения.

Оренбург, Екатеринбург, служба информации

Оренбург, Екатеринбург. Другие новости 09.12.19

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