Экс-чиновница из Екатеринбурга стала вице-губернатором Оренбургской области

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер подписал указ о назначении Татьяны Савиновой на должность вице-губернатора – заместителя председателя правительства Оренбургской области по социальной политике.

Как сообщает пресс-служба оренбургского губернатора, одновременно Татьяна Савинова сохранит за собой пост министра здравоохранения Оренбургской области.

Напомним, министром здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова, которая с 1998 года работала в горздраве Екатеринбурга, в том числе с 2008 года – в должности первого зама, стала летом 2019 года. Кроме нее высокие посты получили еще три свердловчанина: министром образования стал Алексей Пахомов, который с 2012 по 2016 год работал замминистра образования Свердловской области, бывший замглавы МУГИСО Александр Самбурский получил должность министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений, а на днях горсовет Оренбурга одобрил назначение бывшего депутата Свердловского заксо Владимира Ильиных на пост первого вице-мэра города.

Екатеринбург, Оренбург, служба информации

Екатеринбург, Оренбург. Другие новости 26.11.19

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