Заместитель Паслера по соцполитике уходит в отставку вслед за ним

Татьяна Савинова, вице-губернатор по соцполитике и министр здравоохранения Оренбургской области, покидает Оренбург вслед за Денисом Паслером. Вероятно, она может занять аналогичную должность в Свердловской области.

Как уже сообщал «Новый День», Татьяна Савинова с 1998 года работала в горздраве Екатеринбурга, в том числе с 2008 года – в должности первого зама. После назначения Дениса Паслера врио губернатора Оренбургской области в 2019 году она стала сначала министром здравоохранения этого региона, затем к этой должности добавилась еще одна – вице-губернатор по соцполитике.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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