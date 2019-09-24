Денис Паслер назначил своим министром бывшего замглавы МУГИСО

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назначил на должность министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Александра Самбурского – бывшего замминистра по управлению госимуществом Свердловской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе оренбургского правительства, сегодня новый глава министерства был представлен коллегам.

Александр Самбурский был одним из ключевых свидетелей по «делу МУГИСО» и едва ли не единственным, кто не попал в число подозреваемых в коррупции.

Самбурский – не первый свердловчанин, которого Паслер перевез в Екатеринбург. Ранее он назначил и.о. министра здравоохранения Татьяну Савинову, которая с 1998 года работала в горздраве Екатеринбурга, в том числе с 2008 года – в должности первого зама. Во-вторых, и.о. министра образования назначен Алексей Пахомов, который с 2012 по 2016 год работал замминистра образования Свердловской области.

Екатеринбург, Оренбург, служба информации

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