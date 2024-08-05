Бывший замглавы МУГИСО арестован в Оренбурге

В Оренбурге арестован экс-министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Александр Самбурский, который несколько лет назад занимал должность замминистра управления государственным имуществом Свердловской области.

В пресс-службе Ленинского районного суда Оренбурга сообщили, что Самбурский заключен под стражу до 1 октября 2024 г. Его обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». «В удовлетворении ходатайства обвиняемого об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста отказано», – добавили в суде.

Как уже сообщал «Новый День», в 2019 году губернатор Оренбургской области Денис Паслер назначил Александра Самбурского на должность министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений. В июле 2024 года Паслер отправил Самбурского в отставку.

Александр Самбурский был одним из ключевых свидетелей по «делу МУГИСО» и едва ли не единственным, кто не попал в число подозреваемых в коррупции. Он же стал одним из нескольких свердловских чиновников, переехавших вслед за Денисом Паслером из Екатеринбурга в Оренбург.

Оренбург, Елена Владимирова

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