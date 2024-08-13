Бывшего замглавы МУГИСО оставили под стражей в Оренбурге

Оренбургский областной суд оставил под арестом бывшего министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Александра Самбурского, который несколько лет назад работал в должности замглавы министра по управлению госимуществом Свердловской области. Экс-чиновник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

В пресс-службе облсуда пояснили, что 4 августа Ленинский районный суд Оренбурга избрал Самбурскому меру пресечения в виде заключения под стражу. С решением не согласилась сторона защиты, посчитав меру пресечения чрезмерно строгой.

«Изучив доводы апелляционной жалобы, выслушав мнения сторон, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что следственным органом представлены достаточные данные подтверждающие необходимость избрания обвиняемому Самбурскому А.М. меры пресечения в виде заключения под стражу», – рассказали в облсуде.

Как уже сообщал «Новый День», в 2019 году губернатор Оренбургской области Денис Паслер назначил Александра Самбурского на должность министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений. В июле 2024 года Паслер отправил Самбурского в отставку.

Александр Самбурский был одним из ключевых свидетелей по «делу МУГИСО» и едва ли не единственным, кто не попал в число подозреваемых в коррупции. Он же стал одним из нескольких свердловских чиновников, переехавших вслед за Денисом Паслером из Екатеринбурга в Оренбург.

Оренбург, Елена Владимирова

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