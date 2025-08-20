Бывшего замглавы МУГИСО и министра природы Оренбургской области отдали под суд

В Оренбурге на этой неделе начнется судебный процесс в отношении бывшего замглавы МУГИСО и бывшего министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области Александра Самбурского.

Как сообщается на сайте Ленинского суда Оренбурга, первое заседание назначено на 22 августа. Экс-чиновника обвиняют в нескольких эпизодах получения взятки в крупном размере.

Как уже сообщал «Новый День», Александр Самбурский был единственным замом экс-главы МУГИСО Алексея Пьянкова, не попавшим под арест по делу о коррупции в министерстве.

В 2019 году Денис Паслер, на тот момент – губернатор Оренбургской области, назначил Александра Самбурского на должность министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений. В июле 2024 года Паслер отправил Самбурского в отставку. В августе 2024 года экс-министр был заключен под стражу.

Оренбург, Елена Владимирова

