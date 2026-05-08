Бывший министр получил 9 лет за взятку «Лексусом», диваном и подарочными картами ЦУМа

В Оренбурге вынесли приговор бывшему министру природных ресурсов региона Александру Самбурскому, который ранее занимал должность заместителя министра по управлению государственным имуществом Свердловской области. Его приговорили к 9 годам колонии строгого режима за получение взяток в особо крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Оренбурга, с 2020 по 2024 год Самбурский получил за общее покровительство от руководителей коммерческих организаций взятку в виде автомобиля Lexus LX 570, который передали его родителям, дивана стоимостью 190 975 рублей, подарочных карт магазина «ЦУМ» стоимостью 300 тысяч рублей, элементов иллюминации с оказанием услуг по монтажу в доме его родителей.

Бывшего чиновника приговорили к 9 годам колонии строгого режима, со штрафом в размере 28 млн рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе в течение 6 лет. Приговор суда не вступил в законную силу.

Как уже сообщал «Новый День», Александр Самбурский был единственным замом экс-главы МУГИСО Алексея Пьянкова, не попавшим в 2016 году под арест по делу о коррупции в министерстве. В 2026 году фигуранты «дела МУГИСО» получили от 4 лет условно до 9,5 лет строгого режима.

В 2019 году Денис Паслер, на тот момент – губернатор Оренбургской области, назначил Александра Самбурского на должность министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений. В июле 2024 года Паслер отправил Самбурского в отставку. В августе 2024 года экс-министр был заключен под стражу. В августе 2025 года дело передали в суд.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube