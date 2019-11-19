В заксобрании избрали нового вице-спикера

Только что в свердловском заксобрании был избран новый вице-спикер вместо Анатолия Сухова, скончавшегося летом этого года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с докладом перед коллегами выступил другой вице-спикер – Виктор Якимов. Он сообщил, что новым вице-спикером единогласно избран единоросс Михаил Клименко. Одновременно его освободили от должности зампредседателя комитета заксо по бюджету, финансам и налогам.

Напомним, недавно на совете заксобрания Свердловской были рассмотрены две кандидатуры на должность нового вице-спикера парламента. На пост претендовали глава фракции «Единой России» Елена Чечунова и депутат ЕР Михаил Клименко. Председатель заксо Людмила Бабушкина поддержала кандидатуру Клименко, сообщил источник «Новому Дню» в областном парламенте. Ранее, 8 ноября, на конференции СРО ЕР Михаил Клименко был включен в президиум регионального совета партии.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 19.11.19

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