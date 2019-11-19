Нашли выход: гордума изменила категорию земли под спорным участком над станцией метро «Бажовская»

Депутаты гордумы Екатеринбурга сегодня изменили категорию земли на на пересечении улиц 8 Марта и Большакова. Теперь она относится к ТОП-2 – земля для общего пользования. Это тот самый участок, из-за которого в Арбитражном суде идет спор – компания «Промавтосервис» получила разрешение на строительство паркинга, после чего там построили офисник, а когда появились планы на строительство двух высотных жилых домов, мэрия вышла в суд.

Администрация города пытается признать здание на перекрестке самостроем, указывая, что под ним находится будущая станция метро «Бажовская», это третья ветка. Александр Высокинский пытался оспорить решение, по которому выдавалось разрешение на строительство, но сегодня решением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда производство по делу было прекращено. А юристы мэрии ранее заявляли, что дело, в котором участвует глава города, – ключевое в процессе между администрацией и «Промавтосервисом». «Администрация города продолжит процесс разрешения этой юридической коллизии», – такой комментарий сегодня дали юристы мэрии о перспективах дела о спорном участке. Добавим, категория земли ТОП-2 не подразумевает строительство как жилых зданий, так и коммерческих объектов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 19.11.19

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