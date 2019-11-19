Суд прекратил спор Высокинского с коммерсантами о земле над станцией метро «Бажовская»

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд прекратил производство по делу о строительстве здания над несуществующей станцией метро «Бажовская». Велики шансы, что администрация не сможет законным способом выгнать коммерсантов с этой земли.

Речь идет о споре, истцом по которому стал Александр Высокинский – представители главы города оспаривали решение, по которому мэрия должна предоставить участок над станцией «Бажовская» в собственность коммерсантов. В апелляции юристы Высокинского пытались восстановить пропущенные для обжалования сроки – коммерсантам землю дали еще в 2014 году, ставка делалась на то, что непосредственно Высокинский узнал о непростой ситуации только в 2019 году: он лицо заинтересованное, но не мог быть в курсе ситуации по объективным причинам.

Сегодня суд вынес решение производство прекратить. Мотивировочная часть будет готова через несколько дней, в суде по телефону не смогли назвать причины такого решения. Добавим, от разрешения спора в 17-м апелляционном суде зависит исход дела, которое рассматривается в Арбитражном суде Свердловской области. В этом иске администрация города пытается признать офисник над станцией «Бажовская» самостроем и добиться его сноса. Несколько лет назад компания «Промавтосервис» получила разрешение сделать здесь парковку, но возвела капитальный объект, запланировав строительство двух жилых высоток. В администрации считают, что планы бизнесменов помешают строительству станции третьей ветки метро, Уралгипротранс это поддержал, а в минстрое области (которое также участвует в процессе) намекнули на, мягко скажем, не очень быстрые сроки строительства метро и отсутствие второй ветки.

Признать решение незаконным сегодня в суде не вышло, как теперь будут действовать юристы мэрии, станет известно позже – в пресс-службе мэрии сообщили, что они в дороге и пока комментировать процесс не могут.

Ранее юристы заявляли, что «Промавтосервис» получил разрешение на строительство по ошибке предыдущей команды мэрии, но подробности не раскрывали, называя итоги проверки «внутренней информацией». Позднее в мэрии сообщили, что некто подделал постановление экс-сити-менеджера Александра Якоба.

Екатеринбург, служба информации

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